Компания Amazon потратит больше $10 млрд на спутниковый интернет под название Kuiper, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление старшего вице-президента компании Дэйва Лимпа (Dave Limp).

«По-прежнему слишком много мест, где широкополосный доступ является ненадежным или вообще не существует. Kuiper это изменит», — сказал Лимп.

В четверг Федеральное агентство по связи США (FCC) одобрило проект спутникового интернета. Amazon запустит на орбиту 3236 спутников. Развертывание пройдет в пять этапов, обслуживание начнется, когда в космос выведут 578 спутников.

Amazon — крупнейший онлайн-ритейлер, запущенный в 1995 году. Компания работает в США, Канаде, Китае, Бразилии, Японии и Европе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии

— В Роскосмосе подтвердили запуск «Протона» со спутниками связи

— Стала известна дата запуска на орбиту новой партии спутников Starlink