Twitter усилил меры безопасности после хакерской атаки в июле

Руководство социальной сети Twitter усилило меры безопасности после хакерской атаки в июле, в результате которой было взломаны аккаунты многих известных компаний и людей.

Как рассказали в Twitter, с момента атаки доступ к внутренним инструментам и системам соцсети был сокращен. В частности, временно закрыт доступ к некоторым функциям Twitter: запрещено скачивать данные учетных записей. Это продлится на время проведения расследования.

По данным службы поддержки, хакеры атаковали 130 аккаунтов в Twitter. Притом 45 из них они смогли использовать, чтобы разместить мошеннические публикации. Также в еще 36 аккаунтах злоумышленники получили доступ к личной переписке, а из семи смогли скачать личные данные пользователей.

«Мы четко осознаем свою ответственность перед людьми, которые пользуются нашими услугами, и перед обществом в целом. Мы смущены, мы разочарованы, и больше всего, мы сожалеем. Мы знаем, что мы должны работать, чтобы восстановить ваше доверие», — говорится в сообщении компании.

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