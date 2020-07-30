Главы Facebook, Apple и Google ответили на вопросы Конгресса о Китае

Главы корпораций Facebook, Apple и Google ответили во время слушаний в подкомитете по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей Конгресса США на вопросы о том, крадут ли власти Китая технологии у американского бизнеса. Об этом сообщает газета «Известия».

Так, руководитель Apple Тим Кук заявил, что не сталкивался с подобными случаями, глава Amazon Джефф Безос ответил подобным же образом.

По словам директора Google Сундар Пичаи, он не получал информации о краже технологий властями КНР у компаний, однако в 2009 году на корпорацию напали хакеры, находящиеся на китайской территории.

На слушаниях также выступал основатель Facebook Марк Цукерберг. Он выразил мнение, что информация о хищениях со стороны Китая детально задокументирована, при этом он не пояснил, сталкивалась ли его компания с подобным.

Отмечается, что все бизнесмены отказались высказаться по поводу того, какие меры стоит принять Конгрессу.

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