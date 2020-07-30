В Аризоне расследуют замедление производительности старых iPhone

Американский штат Аризона ведет расследование в отношении Apple c целью установить, является намеренное снижение производительности старых моделей iPhone нарушением законодательства о конкуренции. Об этом сообщает Reuters, в распоряжении которого оказались документы по этому делу.

Отмечается, что в расследовании участвуют и другие штаты. Оно идет идет с 2018 года.

Кроме того, в рамках расследования у Apple также была запрошена информация об отключении устаревших устройств и снижении их производительности.

Как сообщалось, слухи о том, что старые iPhone начинают работать хуже с выходом каждой новой модели, давно ходили среди фанатов «яблока». Однако эксперимент, который однозначно доказал правдивость этих слухов, был проведен лишь в конце 2017 года. Тогда разработчик Джон Пул сравнил производительность iPhone 6S и iPhone 7 на разных версиях операционной системы — iOS 10.2.1 и 11.2.0. В результате он пришел к выводу, что Apple в рамках обновления специально занижает производительность процессора. При этом замена официального аккумулятора на любой другой возвращает процессор к нормальной работе.

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