Билл Гейтс раскритиковал систему диагностики коронавируса в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью телеканалу CNBC раскритиковал американскую систему тестирования коронавируса.

По его словам, на сегодняшний день диагностика инфекции является бессмысленной тратой времени и средств.

Гейтс заявил, что ожидание результатов теста больше трех дней является «сумасшествием», за которое никто не должен платить.

«Вы должны получить их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других», — подчеркнул бизнесмен.

По последним данным, в США зарегистрировано более 4,3 млн случаев коронавируса, выздоровели 2,14 млн человек, умерли более 151 тыс.

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