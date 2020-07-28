МТС получила первую в России лицензию на 5G

МТС стала первым российским мобильным оператором, получившим лицензию на услуги связи стандарта 5G, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

«Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях», — приводятся слова президента МТС Алексея Корня.

Отмечается, что услуги связи будут оказываться в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц) в 83 субъектах страны. Лицензия действует до июля 2025 года.

Первыми пользователями сети 5G станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. Сейчас оператор тестирует сеть для индустриальных и бизнес-кейсов, включая промышленность, сельское хозяйство, медицину, ритейл и логистику.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Облучили волнами: 5G проверили на рыбах

— Пандемия ускорит распространение сетей 5G в России

— Великобритания попросила Японию помочь построить сеть 5G