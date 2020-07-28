Эксперты обнаружили новый способ мошенничества в интернете

Эксперты Qrator Labs обнаружили новую схему мошенничества, когда злоумышленники предлагают «заработок» за счет майнинга криптовалюты через браузер. Об этом сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что грабители предлагают пользователю до 20 тысяч рублей в час за сдачу в аренду неиспользованных мощностей его компьютера.

При этом на сайте обычно установлен счетчик якобы заработанных денег, которые можно забрать.

Для получения средств юзеру предлагают заплатить за верификацию — около 400 рублей, но потом средства со счетов могут списаться несколько раз, так как в результате такой операции мошенники получают данные банковских карт жертвы.

Эксперты предупреждают, при совершении каких-либо платежей в интернете необходимо обращать внимание на то, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение.

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