Найден способ взломать гаджеты Apple

Смартфоны и планшеты Apple можно взломать за счет встроенной уязвимости в их процессорах. Об этом сообщает агентство по кибербезопасности Digitpol со ссылкой на китайскую команду разработчиков Pangu.

Отмечается, что погрешность находится в процессорах SEP (Secure Enclave Protection), которые должны беречь конфиденциальную информации, в том числе пароли и биометрические данные.

Известно, что для взлома злоумышленники прибегают к Checkm8, эта система обходит автоматическую блокировку гаджета после десяти неверных попыток ввода пароля.

В результате у взломщиков появляется возможность подобрать код для разблокировки устройства. Специалисты уверяют, что для взлома смартфона или планшета хакеру необходимо получить физический доступ к гаджету.

Эксперты также уверены, что уязвимость невозможно ликвидировать на программном уровне.

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