Google разрешит своим сотрудникам работать из дома до лета 2021

Копрорация Google разрешит своим сотрудникам работать из дома по крайней мере до лета 2021, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Решение коснется примерно 200 тысяч сотрудников, включая тех, кто работает в родительской компании Google Alphabet Inc.

Как сообщает издание, компания может объявить о новом графике уже в понедельник, 27 июля. Если это случится, корпорация станет первым крупным IT-гигантом, продлившим удаленную работу на такой срок.

Компании Кремниевой долины перевели своих сотрудников на работу из дома еще в марте, когда коронавирус только начал распространяться по миру.

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