Twitter и Facebook заблокировали страницы 16 приближенных к Болсонару
Twitter и Facebook заблокировали за дезинформацию страницы 16 человек, приближенных к президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Об этом пишет «Интерфакс».
«Страница временно заблокирована в Бразилии по требованию суда», — говорится в Twitter на удаленных страницах. Также появились аналогичные записи в Facebook: «Содержание этой страницы сейчас недоступно».
Тем не менее, страницы остаются доступными в других странах. Среди попавших под блокировку — бывший депутат Роберту Джефферсон, бизнесмен Лусиану Ханг, а также ультраправая политическая активистка Сара Винтер.
Ранее Верховный суд Бразилии счел, что аккаунты должны быть заблокированы, потому что «систематически распространяют ложную информацию, угрозы, клевету и обвинения».
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