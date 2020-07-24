Роскосмос сообщил о сложностях при стыковке «Прогресса» с МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» отклонился от траектории при стыковке с российским сегментом МКС, однако в итоге она успешно прошла в автоматическом режиме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Контроль процесса стыковки осуществлялся наземным персоналом управления и экипажем российского сегмента МКС. Отклонения от мишени находились в пределах допуска, определенного технической документацией на систему сближения», — заявили в госкорпорации.

По данным пресс-службы, необходимости перехода в ручной режим стыковки не было. Причину возникшего отклонения устанавливают специалисты.

Грузовой корабль «Прогресс МС-15» добрался до станции за 3 часа 18 минут и 31 секунду. Он доставил на орбиту топливо, газы, аппаратуру, еду, воду, одежду и медикаменты.

Предыдущий рекорд, как рассказали в Роскосмосе, составлял 3 часа 20 минут и 15 секунд.

На данный момент на МКС работают россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

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