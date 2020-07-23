В Avito и «Юле» прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей

В пресс-службе сервисов для размещения объявлений Avito и «Юла» высказались после появления сообщений о том, что данные 600 тыс. пользователей попали в открытый доступ, передает РИА «Новости».

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что база данных с 600 тыс. клиентов сервисов Avito и «Юла» с адресами и номерами телефонов появилась на одном из хакерских форумов.

В Avito сообщили, что проверили все три части базы данных и не нашли закрытой информации (паролей, e-mail и т.д.). «Ни о какой утечке данных речи и не идет», — ответили в компании.

В «Юле» также отметили, что попавшие в сети сведения не содержат личной информации людей. В сети лишь предоставлены данные, которые любой человек мог получить напрямую с сайта.

«Мы не раскрываем информацию об адресах из объявления даже при парсинге», — добавили в компании.

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