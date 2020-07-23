Данные 600 тысяч пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла» слили в сети

База данных с 600 тыс. клиентов сервисов Avito и «Юла» с адресами и номерами телефонов появилась на одном из хакерских форумов, пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, данные пользователей находятся в открытом доступе, то есть ими может воспользоваться любой желающий. Первый архив появился на хакерском форуме 26 июня, а последние накануне, 22 июля.

Как прокомментировали в Avito, сервис не видит проблемы в случившемся, так как эти данные уже были доступны. «Ни о какой утечке данных речи не идет», — добавили в пресс-службе компании.

По словам главы центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC Владимира Дрюкова, эти сведения о россиянах могут использоваться для фокусных фишинговых рассылок.

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