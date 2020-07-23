В сети появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

В сети появился первый трейлер компьютерный игры разработчика GSC — S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликован на YouTube-канале Xbox.

Создатели игры показали в трейлере некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестных существ. Кроме того, в тизере есть кадр, опубликованный в марте и посвященный годовщине выхода игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

Как сообщалось ранее, игра должна выйти в 2021 году.

Первая часть S.T.A.L.K.E.R появилась в 2007 году, затем разработчики создали сиквел «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» и приквел «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо».

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