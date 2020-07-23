Четверть пиратских сайтов оказались опасными для пользователей

Почти 23% русскоязычных сайтов, на которых размещается пиратский аудиовизуальный контент, содержат вирусы и опасны для пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Group-IB.

Компания в период пандемии проверила больше 3 100 русскоязычных сайтов, распространяющих пиратские копии аудиовизуальной продукции. Group-IB искала вирусы и другие уязвимости, а также присутствие в «черных списках» антивирусных компаний и поисковых сервисов.

«По итогам проверки выявлено, что до 23% пиратских ресурсов представляют опасность для пользователей. Причем суммарная посещаемость опасных ресурсов в марте достигала 76,8 млн посещений в месяц», — говорится в исследовании компании.

Только 6% пиратских сайтов были признаны безопасными, остальные 71% не имеют подтвержденных угроз, однако выявленные на них уязвимости могут позволить злоумышленникам получить доступ к информации пользователей или их устройствам.

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