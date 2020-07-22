Star Wars: The Old Republic появилась в Steam
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
На платформе Steam появилась в общем доступе многопользовательская ролевая видеоигра Star Wars: The Old Republic по мотивам вселенной «Звездных Войн».
Разработчики предлагают пользователям стать охотниками за головами, джедаями и другими героями из «Звездных Войн». Выбрав персонажей, они смогут исследовать далекую галактику и то, какой она была за 3000 лет до событий классических фильмов.
Базовая версия ММО-игры на английском языке доступна на платформе бесплатно.
Star Wars: The Old Republic вышла в свет впервые в 2011 году.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тысячи игроков в Star Wars: The Old Republic почтили память Кэрри Фишер
— EA Play 2020: что показали на презентации игр