Star Wars: The Old Republic появилась в Steam

На платформе Steam появилась в общем доступе многопользовательская ролевая видеоигра Star Wars: The Old Republic по мотивам вселенной «Звездных Войн».

Разработчики предлагают пользователям стать охотниками за головами, джедаями и другими героями из «Звездных Войн». Выбрав персонажей, они смогут исследовать далекую галактику и то, какой она была за 3000 лет до событий классических фильмов.

Базовая версия ММО-игры на английском языке доступна на платформе бесплатно.

Star Wars: The Old Republic вышла в свет впервые в 2011 году.

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