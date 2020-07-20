Москва предлагает Берлину провести встречи по кибербезопасности

Москва предлагает Берлину провести консультации по кибербезопасности, чтобы урегулировать взаимные претензии, заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это (консультации) позволит нейтрализовать ненужный раздражитель в наших двусторонних отношениях и перевести взаимодействие по проблематике информбезопасности в практическую плоскость», — сказал Крутских.

Он также заявил, что Берлин в одностороннем порядке отменил запланированные встречи по информационной безопасности и уклоняется от возобновления диалога.

Ранее МИД Германии уведомил российского посла в Берлине Сергея Нечаева о том, что прокуратура ФРГ объявила в розыск россиянина Дмитрия Бадина, подозреваемого в хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Германия заявила, что есть «веские свидетельства» того, что Бадин был сотрудником ГРУ.

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