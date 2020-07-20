Эксперт заявил о низкой безопасности бесплатных VPN-сервисов

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, насколько хорошо VPN-сервисы защищают данные. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что бесплатные публичные VPN-сервисы не обеспечивают должной защиты. Чаще всего ими пользуются не корпоративные, а частные клиенты в своих краткосрочных целях.

По его словам, при утечке данных наиболее ценными оказываются логины и пароли к почтам, соцсетям и различным сервисам. Опасность также представляет потеря паспортных данных.

Таким образом эксперт прокомментировал утечку данных пользователей бесплатных VPN-сервисов в сеть.

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