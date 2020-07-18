В популярных интернет-сервисах по всему миру произошли сбои

Пользователи популярных интернет-сервисов заявили о проблемах с доступом. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Так, среди пострадавших сервисов оказались Google, Amazon Web Service, а также Discord, Cloudflare и другие.

На проблемы в регистрации в Google жаловались 44% пользователей, а еще 55% — испытывали трудности с поиском.

Больше всего жалоб зафиксировано на территории США, Германии, Британии, Нидерландов и Польши. Жалобы также поступали из Москвы и Санкт-Петербурга.

Кроме того, среди пользователей Discord 91% жалоб касается проблем с подключением к серверу.

По данным портала Techcrunch, неполадки в работе сервисов связаны с проблемами работы службы Cloudflare.

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