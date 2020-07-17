Цукерберг раскритиковал администрацию Трампа за неэффективные меры против COVID-19

Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг подверг критике действия администрации президента США Дональда Трампа, направленные на борьбу с коронавирусом в США.

По его мнению, ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах очевидно хуже, чем во многих других странах. Это говорит о том, что работа администрации была малоэффективна. Хотя такую ситуацию резким ростом числа заболеваний можно было избежать.

«Наша администрация была значительно менее эффективна, чем другие в урегулировании этой проблемы», — цитирует Цукерберга The Hill.

Цукерберг также раскритиковал администрацию Трампа за попытки дискредитировать ведущего инфекциониста Энтони Фаучи.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По последней информации, в стране выявлен 3 574 371 случай заболевания, из них 138 291 — с летальным исходом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Опрос показал, что 60% американцев не доверяют словам Трампа о COVID-2019

— Новый рекордный прирост случаев COVID-19 зафиксирован в США

— Каждый третий ребенок во Флориде заразился коронавирусом