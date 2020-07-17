Цукерберг раскритиковал администрацию Трампа за неэффективные меры против COVID-19
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг подверг критике действия администрации президента США Дональда Трампа, направленные на борьбу с коронавирусом в США.
По его мнению, ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах очевидно хуже, чем во многих других странах. Это говорит о том, что работа администрации была малоэффективна. Хотя такую ситуацию резким ростом числа заболеваний можно было избежать.
«Наша администрация была значительно менее эффективна, чем другие в урегулировании этой проблемы», — цитирует Цукерберга The Hill.
Цукерберг также раскритиковал администрацию Трампа за попытки дискредитировать ведущего инфекциониста Энтони Фаучи.
США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. По последней информации, в стране выявлен 3 574 371 случай заболевания, из них 138 291 — с летальным исходом.
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