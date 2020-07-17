В Кремле заявили, что Россия отвергает обвинения Лондона в хакерских атаках

Россия опровергает голословные обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, Москва не имеет к этому отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы сами все время сталкиваемся с подобными попытками совершения киберпреступления в отношении наших компьютерных баз, наших ведомств. Наши ведомства постоянно отражают эти атаки», — сказал представитель Кремля, отметив, что это общая проблема всех государств.

Ранее сообщалось, что Центр безопасности коммуникаций Канады, Агентство национальной безопасности США и британский Центр кибербезопасности сделали заявление, согласно которому в 2020 году Россия предпринимала несколько хакерских атак на различные учреждения США, Канады и Великобритании.

Спецслужбы утверждают, что Россия предпринимала хакерскую атаку с целью похитить данные о разработке вакцины от COVID-19. В Кремле назвали обвинения голословными.

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