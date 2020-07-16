ФБР расследует взлом профилей звезд в Twitter

Федеральное бюро расследований США (ФБР) расследует взлом профилей известных людей и компаний в Twitter, пишет РИА «Новости» со ссылкой на отделение бюро в Сан-Франциско.

«ФБР расследует происшествие, затронувшее несколько аккаунтов Twitter, принадлежащих известным личностям, и которое произошло 15 июля 2020 года», — сказал собеседник.

По предварительным данным, взломы совершались для махинаций с криптовалютой. Преступники обещали в течение получаса вернуть в двойном размере отправленные им биткоины. Другие подробности дела не раскрываются.

Среди пострадавших оказались бывший вице-президент США Джо Байден, экс-президент Барак Обама, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, миллиардеры Билл Гейтс, Майкл Блумберг и Уоррен Баффет, глава Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, компании Apple, Uber и другие.

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