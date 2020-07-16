Facebook в ближайшие недели запустит конкурента TikTok

Корпорация Facebook планирует запустить ранее созданный на базе социальной сети Instagram аналог китайского приложения TikTok в более чем 50 странах мира. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на источники.

По данным источников, приложение Instagram Reels станет доступно для скачивания в ближайшие несколько недель. Пользователи смогут публиковать короткие видеоролики и накладывать на них аудиодорожки из каталога доступных треков.

Отмечается, что программа была создана в прошлом году. Первый тестовый запуск состоялся в Бразилии. В июне приложение стало доступно в Германии и Франции, а на прошлой неделе и в Индии.

В число стран, где состоится релиз Instagram Reels входят США, Великобритания, Япония и Мексика.

Ранее глава аппарата Белого дома США Марк Медоуз заявил о том, что санкции в отношении TikTok и других приложений китайского происхождения могут быть наложены в течение ближайших пары недель. Сообщалось, что в отношении этих сервисов проводится проверка на предмет угрозы национальной безопасности страны.

Кроме того, 29 июня власти Индии приняли решение о блокировке на территории страны 59 китайских приложений под предлогом «угрозы суверенитету», в их числе оказался TikTok.

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