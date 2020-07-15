Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии 2016 года о рекордном штрафе для Apple в €13 млрд за нарушение законодательства о налогах и государственных дотациях, пишет ТАСС.

«Европейский суд юстиции общей юрисдикции отменил оспариваемое решение, поскольку Еврокомиссия не смогла юридически обосновать нарушение положений европейских норм по конкуренции», — говорится в судебном решении.

Ранее министр финансов Ирландии Паскаль Донохью заявил, что Apple перевела на специальный счет в Ирландии €14,3 млрд, €1,32 млрд из которых составили проценты за просроченные платежи, чтобы компенсировать неоправданные налоговые льготы.

В августе 2016 года Еврокомиссия потребовала от Apple возместить Ирландии неоправданные льготы по налогам. Отмечалось, что с 2003 по 2014 годы Apple платила до 1% налога при базовой ставке в Ирландии 12,5% потому, что продажи регистрировались в Ирландии, а не в странах, где действительно продавалась продукция. Налоговое законодательство освобождало американскую компанию от налога на прибыль, полученной от продаж в Европе.

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