Музыкальный сервис Spotify начнет работать в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запускается в России и еще 12 странах мира, включая Украину и Белоруссию, с 15 июля. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

«По данным IFPI, Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира. В нашей стране невероятно богатая музыкальная культура, и Spotify <...> позволит наилучшим образом удовлетворить потребности российских пользователей», — заявил генеральный директор Spotify в России Илья Алексеев.

Библиотека сервиса включает в себя более 50 млн треков российских и зарубежных музыкантов. Приложение Spotify будет доступно для бесплатного пользования или по Premium-подписке за 169 рублей.

Семейная подписка на сервис будет доступна сразу для 6 пользователей, ее стоимость составит 269 рублей в месяц.

В настоящее время музыка в Spotify доступна в 92 странах мира. Число пользователей сервиса в 2020 году достигло 286 млн.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru»