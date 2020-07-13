Bloomberg: Apple продлит удаленную работу до конца года

Компания Apple призвала сотрудников в США не ждать полноценного возвращения на работу в офисы до конца текущего года, сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю информацию.

Apple переводит на дистанционную работу в том числе и работников оффлайн магазинов, которые временно закрываются из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, компания направляет сотрудникам домой наборы экспресс-тестов на новый коронавирус, указано в сообщении.

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