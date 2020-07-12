На компьютерах в школах России установят систему блокировки опасного контента

В России разработают систему блокировки опасного контента, которая будет установлена в российских школах. Об этом сообщил ТАСС глава центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ) Денис Заварзин.

Он отметил, что, в первую очередь, защищать детей от опасного контента будут в школах. Однако не исключено, что система может быть установлена и в других образовательных учреждениях.

Разработанная система должна помочь производить семантический анализ опубликованных текстов, распознавать содержимое видео и аудиоматериалов. К опасным публикациям доступ закроют.

«Это касается экстремистских материалов, распространения криминальной субкультуры, склонения к совершению действий, которые могут причинить вред самим подросткам или окружающим их людям, а также иных видов сетевых угроз», — подчеркнул Заварзин.

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