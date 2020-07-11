Трамп рассказал о санкционированной им кибертатаке на Россию

Президент США Дональд Трамп санкционировал кибератаку на российское Агентство интернет-исследований в 2018 году. Об этом глава государства рассказал в интервью обозревателю газеты The Washington Post Марку Тиссену.

Трамп назвал эту кибератаку частью более широкой политики противостояния России и добавил, что «никто не был жестче с Россией», чем он.

По словам президента, решение о санкционировании данной кибератаки принималось на основании данных американской разведки о возможном «вмешательстве» России в промежуточные выборы в США в 2018 году.

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