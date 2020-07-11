В Amazon назвали ошибкой требование удалить TikTok с телефонов сотрудников
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Компания Amazon потребовала от сотрудников удалить приложение TikTok со своих телефонов по ошибке, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании.
Письмо с требованием удалить приложение было отправлено некоторым сотрудникам по ошибке, заявила представитель. По ее словам, Amazon не менял свою политику в отношении TikTok.
Ранее стало известно, что сотрудники Amazon получили письмо от компании, в котором содержалось требование удалить китайское приложение TikTok, так как оно может создавать угрозу безопасности пользовательской информации.
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