Instagram заблокирует информацию о лечении гомосексуализма

Instagram заблокирует рекламу конверсионных терапий, которые направлены на изменение сексуальной ориентации человека с гомосексуальной и бисексуальной на гетеросексуальную, передает «Би-би-си».

В 2018 году британское правительство объявило, что конверсионная терапия должна быть полностью запрещена. Активисты призывают британское правительство незамедлительно выполнить обещание двухлетней давности: 200 000 человек подписали онлайн-петицию. Крупнейшие терапевтические организации Великобритании и Национальная Служба Здравоохранения также поддерживают инициативу.

Тара Хопкинс, директор по публичной политике Instagram, заявила, что компания не дискриминирует людей, основываясь на их ориентации или гендерной идентичности, поэтому способ обработки информации о конверсионной терапии будет обновлен.

Термин «конверсионная терапия» охватывает любые практики, направленные на изменение ориентации, но только самые жестокие из них называются «исправительным насилием» и считаются уголовным преступлением в Великобритании. Остальные, в том числе и религиозные, являются законными.

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