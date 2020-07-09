РФ призвала представителя ОБСЕ отреагировать на запрет трансляции RT в Литве

Российское постпредство призвало представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира не оставлять без внимания решение властей Литвы о запрете трансляции российских телеканалов группы RT.

В постпредстве назвали такой запрет «охотой на ведьм».

«Призываем <...> отреагировать на очередной пример цензуры медиапространства и нарушения обязательств в области свободы СМИ», — говорится в заявлении постпредства в Twitter.

Ранее власти Латвии запретили семь российских телеканалов. Речь идет о телеканалах RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Решение вступает в силу 9 июля.

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