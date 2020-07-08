Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»

В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании «Ростелеком». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, в 23.52 мск число жалоб от пользователей выросло до 2271. Так, 97% из них испытывают проблемы с подключением к интернету. При этом 1% пользователей сообщил о сбое в работе всех сервисов.

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