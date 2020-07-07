Comic Con Russia и «Игромир» перенесли на 2021 год

Фестиваль поп-культуры Comic Con Russia и игровая выставка «Игромир» в этом году пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщили организаторы мероприятия на официальном сайте.

«С большим количеством участников приходит большая ответственность. И хотя режим изоляции постепенно ослабевает по всему миру, мы не хотим рисковать вашим здоровьем. Поэтому приняли единственно верное решение – перенести Comic Con Russia на 2021 год», — говорится в сообщении.

При этом Comic Con Russia 2020 все же состоится, но пройдет в онлайне 3-4 октября в виде прямой трансляции из студии. В «очном» формате Comic Con Russia и «Игромир» запланированы на 7-10 октября 2021 года. Сообщается, что все купленные билеты будут действительны и в следующем году.