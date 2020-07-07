В TikTok отреагировали на сообщения о проблемах в системе безопасности приложения

В TikTok проверяют сообщения о проблемах в системе безопасности приложения. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе сервиса в России.

Там подчеркнули, что многие обвинения в адрес TikTok оказываются бездоказательными, поскольку отражают анализ устаревших версий приложения, доступных несколько лет назад.

В TikTok действует группа по информационной безопасности, которая находит уязвимости в системе безопасности и устраняет их, добавили в пресс-службе.

«Мы уважаем частную жизнь наших пользователей и обеспечиваем прозрачность по вопросам безопасности и работе приложения нашему сообществу и экспертам», — заключили в сервисе.

Ранее TikTok заподозрили в масштабной слежке за пользователями. По словам одного из пользователей Reddit, популярное среди молодежи приложение собирает большое количество личных данных, которые не нужны для функционирования сервиса.

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