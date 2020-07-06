Суд отклонил иск владельца прав на «Ждуна» к соцсети «ВКонтакте»
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отклонил иск компании «Си Ди Лэнд контакт», владельца прав на «Ждуна», к соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА «Новости».
«Си Ди Лэнд контакт» хотела взыскать 5 млн рублей с «ВКонтакте» за использование бренда «Ждун» в виде электронных стикеров (эмодзи) без лицензионного соглашения.
«В удовлетворении иска отказать», — говорится в заявлении суда.
Причины данного решения пока не названы.
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