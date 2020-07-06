Мессенджер Telegram намерен отклонить запросы судов Гонконга о предоставлении данных пользователей в связи с законом о национальной безопасности. Об этом сообщает портал Hong Kong Free Press.

Данное решение было принято руководством мессенджера в том числе из-за отказа китайских пользователей от ряда соцсетей и сервисов из-за вступления в силу данного закона.

Согласно заявлению Telegram, мессенджер не будет предоставлять запрашиваемые судами данные до тех пор, пока «не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе».

Представитель техподдержки Telegram Михаил Равдоникас подчеркнул, что компания продолжит сотрудничество с властями по вопросу борьбы с терроризмом.

30 июня Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Новое законодательство предусматривает пожизненные заключения за сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами.

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