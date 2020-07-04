Эксперт рассказал о мощном росте числа киберпреступлений в пандемию

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции рост числа киберпреступлений превысил стандартные сезонные показатели, заявил гендиректор международной компании Group-IB Илья Сачков в интервью РИА «Новости».

В период с января по апрель рост киберпреступности составил 82,4%, отметил Сачков со ссылкой на статистику МВД России. При этом, по словам эксперта, большинство преступлений приходится на финансовые мошенничества.

На рост числа киберпреступлений повлиял переход сотрудников российских компаний на удаленную работу, который способствовал снижению бдительности, а также увеличение потребности в онлайн-покупках, объяснил Сачков.

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