В России создали дрон, способный летать с грузом более 200 кг

В России создали беспилотник, способный летать на расстояние до 300 км с грузом более 200 кг. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель проекта BRAERON Дмитрий Арсентьев.

«Испытания показали, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах, а также при доставке товаров первой необходимости», — сказал Арсентьев.

Он добавил, что новая разработка позволит на треть снизить логистическую наценку. Дрон способен работать при температуре от -40°C до +40°C, а его максимальный перевозимый вес составляет 240 кг.

По словам разработчика, руководство проекта уже подало соответствующие заявки в Росавиацию. Ожидается, что данная модель станет первым тяжелым беспилотником, разработанным в России.

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