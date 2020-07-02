Умер стример и киберспортсмен Байрон Бернстин

Известный киберспортсмен и стример на платформе Twitch Байрон Бернстайн умер в возрасте 31 года. Об этом в Twitter сообщила его экс-возлюбленная.

Бернстайн был известен под ником Reckful.

По некоторым данным, мужчина совершил самоубийство.

«Кое-кто, кого я люблю, убил себя. Как бы хотелось сделать что-то, чтобы предотвратить это. Я все время думаю о том, что я могла сказать или сделать…», — написала девушка.

Кроме того, данные об уходе стримера из жизни подтвердил киберспортивный журналист Род Бреслау со ссылкой на соседа Бернстайна по квартире.

Незадолго до гибели стример сделал предложение бывшей возлюбленной в Twitter. Менее чем через час он принес извинения поклонникам, которые сталкивались с безумием, а также написал, что безумные люди не контролируют свои поступки.