Microsoft представила новый дизайн Windows 10
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Корпорация Microsoft на своем сайте официально представила новый дизайн некоторых элементов операционной системы Windows 10.
Основные изменения коснулись меню «Пуск». Теперь вместо ярких «живых плиток» будут квадраты и прямоугольники с иконками в новом стиле на полупрозрачном фоне.
Microsoft изменила также интерфейс панели задач и переключения между программами по сочетанию клавиш Alt+Tab. Обновленная Windows 10 уже доступна участникам программы предварительного тестирования.
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