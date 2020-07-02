Microsoft представила новый дизайн Windows 10

Корпорация Microsoft на своем сайте официально представила новый дизайн некоторых элементов операционной системы Windows 10.

Основные изменения коснулись меню «Пуск». Теперь вместо ярких «живых плиток» будут квадраты и прямоугольники с иконками в новом стиле на полупрозрачном фоне.

Microsoft изменила также интерфейс панели задач и переключения между программами по сочетанию клавиш Alt+Tab. Обновленная Windows 10 уже доступна участникам программы предварительного тестирования.

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