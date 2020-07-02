Аккаунт ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter взломали
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о взломе официального аккаунта департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) министерства в Twitter, передает издание «Подъем».
Ранее СМИ обратили внимание на то, что в Twitter-аккаунте ДСКЦ, который предназначен для информирования россиян, находящихся за рубежом, появилось объявление о продаже базы данных туристов.
Захарова пояснила, что взлом был осуществлен более 12 часов назад, и пока в министерстве не знают, когда получится восстановить доступ к аккаунту.
Продается база "Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница"— МИД России ���� ДСКЦ (@MID_travel) July 1, 2020
Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступы к определенным аккаунтам.
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