Хакеры снова атаковали сайт Общественной палаты

Хакеры второй раз за сутки атаковали сайт Общественной палаты, пишет ТАСС со ссылкой на палату.

«Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке. Ведутся оперативные работы по восстановлению его функционала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что IP-адрес, с которого произвели атаку, зарегистрирован на Украине. Злоумышленники пытались взломать сервисы, посвященные общественному наблюдению на голосовании по конституционным поправкам.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил 1 июля основным днем для голосования. Тем не менее, россияне могли проголосовать в любой день с 25 июня по 1 июля. Это было сделано для того, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

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