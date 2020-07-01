Акционерам Tesla посоветовали исключить Маска из совета директоров

Консалтинговая компания Pensions & Investment Research Consultants (PIRC), представляющая услуги акционерам Tesla, посоветовала исключить основателя компании Илона Маска из совета директоров, пишет The Guardian со ссылкой на PIRC.

Такую рекомендацию компания вынесла из-за нового соглашения Маска и Tesla о возможной бонусной выплате основателю в $55 млн.

Как пишет PIRC, такое вознаграждение «несправедливо обогащает исполнительного директора». Также консалтинг напомнил, что из-за нескольких твитов Маска компания уже потеряла миллионы долларов.

В марте 2018 года акционеры Tesla лишили Маска фиксированной зарплаты на 10 лет. Основатель получает опционы на акции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США

— Китайский поставщик Tesla создал батарею со сроком службы 16 лет

— Стоимость акций Tesla впервые превысила $1000