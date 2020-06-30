Бесплатный доступ к социально значимым сайтам продлили до 31 декабря

Пользователи сохраняют возможность бесплатного доступа к социально значимым сайтам до 31 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение о продлении сроков эксперимента приняло Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Глава министерства Максут Шадаев уточнил, что в процессе продления эксперимента планируется корректировка перечня социально-значимых Интернет-ресурсов.

Он добавил, что доступ к сайтам в бесплатном формате через мобильный интернет не планируется.

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