Бесплатный доступ к социально значимым сайтам продлили до 31 декабря
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Пользователи сохраняют возможность бесплатного доступа к социально значимым сайтам до 31 декабря. Об этом сообщает РИА «Новости».
Соответствующее решение о продлении сроков эксперимента приняло Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Глава министерства Максут Шадаев уточнил, что в процессе продления эксперимента планируется корректировка перечня социально-значимых Интернет-ресурсов.
Он добавил, что доступ к сайтам в бесплатном формате через мобильный интернет не планируется.
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