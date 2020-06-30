TikTok прекратил работу в Индии
В Индии прекратило свою работу приложение TikTok после принятого властями страны решения о блокировке сервиса. Об этом сообщает ТАСС.
При попытке входа в систему пользователь видит уведомление о том, что компания TikTok India следует принятому правительством решению. Кроме того, руководство отмечает, что проводит работу с властями для изучения проблемы и принятия плана дальнейших действий.
«Обеспечение конфиденциальности и безопасности всех наших пользователей в Индии остается нашим важнейшим приоритетом», — сказано в сообщении компании.
Блокировке также подлежат еще 58 разработанных в Китае приложений.
Ранее стало известно, что между китайскими и индийскими военными произошло столкновение на границе в районе долины Галван в Ладакхе. Как сообщили СМИ, с индийской стороны погибли порядка 20 человек, среди военных КНР пострадали 43 служащих.
Территориальный конфликт между странами уже приводил к пограничной войне в 1962 году.
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