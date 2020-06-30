Adidas и Ford присоединились к бойкоту Facebook

Компания Adidas с ее дочерней Reebok, автогигант Ford и ряд других фирм присоединяются к бойкоту компании Facebook, приостанавливая рекламу в ее социальных сетях, передает телеканал CNBC.

По его данным, Adidas и Ford приостанавливают размещение рекламы в Facebook и Instagram до конца июля, чтобы провести оценку своего присутствия на платформах Facebook.

К ним присоединились Hewlett-Packard (HP), Clorox, Denny's и другие.

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом». После этого рекламу в Facebook приостановили такие компании, как North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks.

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг ответил, что компания изменит свою политику и запретит ненавистнические высказывания.

По данным агентства Bloomberg, из-за бойкота рекламы в социальных сетях Цукерберг потерял около $7,2 млрд.

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