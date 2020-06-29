Власти Индии запретили TikTok и WeChat

Власти Индии приняли решение о блокировке на территории страны 59 китайских приложений под предлогом «угрозы суверенитету», сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу кабмина страны.

В список запрещенных попали приложения, «наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка».

Среди запрещенных к использованию мессенджеров и сервисов оказались WeChat, TikTok, Kwai, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends и UC Browser.

Ранее стало известно, что между китайскими и индийскими военными произошло столкновение на границе в районе долины Галван в Ладакхе. Как сообщили СМИ, с индийской стороны погибли порядка 20 человек, среди военных КНР пострадали 43 служащих.

Территориальный конфликт между странами уже приводил к пограничной войне в 1962 году.

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