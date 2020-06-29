Эксперт назвал случаи, в которых стоит отключать геолокацию на смартфоне

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко рассказал, в каких случаях нужно отключать или ограничивать геолокацию на смартфоне. Об этом пишет агентство «Прайм».

Так, это стоит делать людям, которые обеспокоены возможным сбором своих личных персональных данных, поскольку приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя.

Также можно полностью отключить геолокацию, если нужно сохранить заряд смартфона. При этом эксперт отметил, что современные системы не сильно влияют на батарею.

Гриценко добавил, что без надобности отключать геолокацию не стоит, поскольку эта функция является достаточно удобной. Однако заранее ознакомиться со списком сервисов, которые могут отслеживать ваше местонахождение стоит.

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