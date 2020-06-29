За полгода хакеры атаковали российские системы госвласти больше миллиарда раз

Хакеры за полгода совершили больше миллиарда кибератак на системы российской государственной власти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента международной информационной безопасности МИДа Андрея Крутских.

«С начала этого года зафиксировано более 1 млрд вредоносных информационных воздействий на критическую информационную инфраструктуру», — сказал Крутских.

Он добавил, что в последнее время участились случаи спланированных атак, объединяющих несколько связанных акций.

По мнению Крутских, наибольшая опасность подобных атак состоит в том, что они могут вызвать проблемы в офлайн-среде.

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