Греф назвал главным вопрос трансформации школы XXI века

Нынешняя школа не дает ответа на целый ряд вопросов, а модель обучения во многом устарела, считает глава Сбербанка Герман Греф.

«Раньше учитель был единственным носителем знания, а учебник — источником, откуда можно было это знание почерпнуть. Выучи параграф, ответь правильно учителю — и получишь хорошую отметку. Все! От школы большего не требовалось. А сегодня источники информации очень диверсифицированы», - сказал Греф в интервью ТАСС.

При этом, по его словам, среди них много фейковых, а формат подачи столь разнообразен, что конкурировать обычному учебнику становится невозможно.

Именно поэтому, согласно Грефу, главным становится вопрос о том, как нужно трансформировать школу XXI века. «Весь мир ищет», - признал глава Сбербанка.

Греф подчеркнул, что более эффективные модели сформированы в небольших странах — Сингапур, Финляндия, Новая Зеландия, а вот все крупные государства, по его наблюдению, сталкиваются с существенными проблемами в образовании, и это не зависит от модели обучения.

Полностью интервью можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko.